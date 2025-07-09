Минпромторг предложил запретить госзакупки иностранных пианино

Минпромторг разработал поправки в постановление правительства №1875, запрещающие госзакупки иностранных пианино. «Ъ» ознакомился с проектом поправок. Инициатива направлена на поддержку российских производителей, мощности которых позволяют выпускать до 2 тыс. инструментов в год. Объем рынка в 2025 году может превысить 1 млрд руб.

Ранее Минпромторг уже предлагал аналогичный запрет, но он не был принят.

Сейчас 70% госзакупок приходится на импортеров. В ведомстве считают, что запрет стимулирует спрос на отечественные инструменты и увеличит загрузку фабрик. Основными заказчиками выступают музыкальные школы.

Производители поддерживают инициативу, но отмечают проблемы с поставками комплектующих и ростом логистических расходов. В 2023 году из-за этих факторов выпуск пианино уже сокращался.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Доигрались».