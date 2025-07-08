За год в Каспийске почти вдвое выросло число бронирований жилья на выходные

За минувшие 12 месяцев в Каспийске количество бронирований туристами жилья на уикенд увеличилось на 98%. Об этом сообщила пресс-служба МТС Кавказ со ссылкой на данные платформы Bronevik.com. В компании уточнили, что в целом по стране число поездок выходного дня за год увеличилось на 27%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МТС Кавказ Фото: пресс-служба МТС Кавказ

В пресс-службе рассказали, что согласно исследованию, интерес к коротким путешествиям по России продолжает расти. Так, 26% всех туристических бронирований в стране приходится на пятницу–воскресенье. Средняя стоимость ночи проживания в таких поездках составляет 5,2 тыс. руб. И темпы прироста, которые показал дагестанский Каспийск, впечатлили аналитиков. По увеличению числа бронирований мест для проживания на выходные прибрежный город обогнал такие популярные направления, как Архыз в Карачаево-Черкесии в СКФО (+86%) и курортный поселок Сириус на Кубани (+83%).

По мнению директора МТС в Дагестане Каремы Изиевой, Каспийск становится еще одной точкой притяжения на туристической карте республики. «Он выгодно отличается от более загруженных направлений и при этом предлагает туристам мягкий климат, развитую инфраструктуру и транспортную доступность. Мы видим стабильный рост цифровой активности в городе и продолжаем расширять сеть», — резюмировала топ-менеджер.

Ефим Мартов