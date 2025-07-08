Уголовное дело возбудили в Ленобласти после смерти подростка в санатории

В Волховском районе Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту гибели подростка в помещении медицинского оздоровительного учреждения. В происшествии нашли признаки статьи о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В пресс-службе СУ СКР по региону сообщили, что во время лечения в санатории скончался несовершеннолетний 2012 года рождения. Сотрудники ведомства ведут следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств гибели подростка.

«Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших произошедшему»,— добавили в управлении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что несовершеннолетний байкер скончался в ДТП на автодороге «А 120» в Ленобласти.

Татьяна Титаева