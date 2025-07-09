Банкротства не добрались до недвижимости

В первой половине 2025 года кредиторы стали гораздо реже подавать иски о банкротстве владельцев недвижимости и доводить дела до признания таких компаний несостоятельными. Из-за кризиса в отрасли, вызванного ростом кредитной нагрузки, банки опасаются массового перехода на свой баланс непрофильных активов. Поэтому они стараются договориться с заемщиками, работающими в сфере недвижимости, о реструктуризации долгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

В январе—июне 2025 года число вновь открытых дел о банкротстве компаний, занимающихся бизнесом по аренде и управлению недвижимостью, снизилось почти втрое год к году, до 87, подсчитали в «Контур.Фокусе» по запросу “Ъ”. В то же время число компаний, признанных банкротами в этой отрасли, сократилось на 8% год к году, до 905, уточнили в компании. По данным аналитиков, за тот же период 2024 года дела о несостоятельности были открыты в отношении 242 организаций, в 2023 году — 227.

Уже более полугода сегмент коммерческой недвижимости находится в кризисе из-за роста кредитной нагрузки владельцев таких активов. Более того, у таких собственников высокая кредитная нагрузка, поскольку банки выдают им займы по плавающей ставке, привязанной к ключевой ставке ЦБ. На этом фоне ряд крупных владельцев торгцентров даже обращались за господдержкой на фоне ухудшения ситуации в отрасли (см. “Ъ” от 1 ноября 2024 года)

Но возникшие в отрасли трудности не вылились в рост числа банкротств и исков от кредиторов.

Сейчас банки не заинтересованы в инициировании банкротств из-за высокой вероятности получения на баланс непрофильных, проблемных объектов, поясняет партнер Invest7 Александр Перфильев. Банкротство — это далеко не лучший способ вернуть свои деньги, ведь актив, попав в судебную процедуру, моментально дешевеет и теряет ликвидность, отмечает управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов. К тому же найти покупателя на актив может быть непросто. Например, конкурсный управляющий балансодержателя бизнес-центра «Белая площадь» (принадлежит O1 Properties) у Белорусского вокзала в центре Москвы неоднократно выставлял актив на торги, но найти покупателя так и не удалось.

Заемщики из числа владельцев коммерческой недвижимости и банки достигают договоренности по рассрочке и последующей капитализации процентов за счет увеличения тела кредита, поясняет управляющий партнер Ricci Андрей Постников. Банки сейчас охотно реструктурируют долг, перенося выплату процентов на конец периода, подтверждает вице-президент Союза торгцентров Наталия Кермедчиева. Чем меньше кредиторов, тем проще договориться и заключить мировое соглашение либо согласовать иной способ реструктуризации, отмечает советник практики сопровождения реструктуризации проблемных активов и банкротств юрфирмы «МЭФ Legal» Станислав Соболев. Правда, признает он, в корпоративном банкротстве сегодня не так много эффективных механизмов для мирного разрешения разногласий с кредиторами.

85,6 триллиона рублей составил, по данным ЦБ, портфель корпоративных кредитов у российских банков по итогам первого квартала 2025 года.

Число банкротств в сфере балансодержателей недвижимости также уменьшилось из-за того, что с прошлого года банки стали гораздо меньше выдавать кредиты под коммерческую недвижимость, отмечает Наталия Кермедчиева. Этот сегмент с ростом ключевой ставки ЦБ стал высоко рискованным: сегодня мало какие объекты могут обеспечить гарантированную доходность выше текущей ключевой ставки ЦБ, поясняет она.

В целом число банкротств во всех сферах бизнеса тоже снижается, но более заметными темпами, чем на рынке недвижимости. По данным «Федресурса», в январе—марте 2025 года несостоятельными было признано 1,6 тыс. юрлиц, что на 22,1% меньше год к году. Статистика за полугодие пока не раскрывалась. Это также может быть связано с общим снижением объемов кредитования в 2025 году, считает старший директор департамента оценки и консалтинга CMWP Антон Калистратов.

Дарья Андрианова