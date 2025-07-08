Приме-балерине Михайловского театра выдали разрешение на временное проживание в РФ

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вручили приме-балерине Михайловского театра Приске Фелиситас Цайзель разрешение на временное проживание в России. Об этом 8 июля сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Девушка получила документ благодаря указу президента РФ от 19 августа 2024 года № 702 «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». Госпожа Цайзель приехала по приглашению Михайловского театра, а после дебюта на сцене ее приняли в труппу в качестве примы-балерины.

Прожив в Петербурге 1,5 года, артистка поняла, что хотела бы остаться в России. Она обратилась в миграционную службу в мае 2025 года для получения разрешения на временное проживание.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что бразильский капитан «Зенита» Дуглас Сантос получил паспорт гражданина РФ.

Татьяна Титаева