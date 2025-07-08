CNN: команда Трампа обсудит детали поставок оружия Украине

Члены команды президента США Дональда Трампа, отвечающие за вопросы национальной безопасности, планируют 8 июля обсудить детали поставок оружия Украине, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник. По данным телеканала, в администрации последние дни уже поднимался вопрос о дополнительных поставках систем ПВО Patriot.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Система ПВО Patriot

Фото: Glenn Fawcett / DoD Система ПВО Patriot

Фото: Glenn Fawcett / DoD

В начале июля Пентагон отложил поставки помощи Украине, включая отправку десятков зенитных ракет Patriot, тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS. Axios писал, что в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июля Дональд Трамп пообещал отправить ВСУ десять ракет для Patriot. Президент США после этого разговора заявил, что отправит Украине необходимое для самообороны оружие.

Источник CNN сообщил, что на минувшей неделе Дональд Трамп обсуждал с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном возможную помощь Европы для поставок оружия Украине. Такой сценарий обсуждается, пока в Пентагоне проводится проверка собственных запасов оружия.

Лусине Баласян