Арина Соболенко отомстит за всех женщин

Теннисная общественность, похоже, совсем скоро получит повод вернуться к одной из своих любимых забав — спорам о балансе сил между мужчинами и женщинами. Очередной раунд «Битвы полов» может пройти в конце текущего сезона в Гонконге. В нем, по всей видимости, сойдутся первая ракетка мира Арина Соболенко и Ник Кириос — жутко талантливый профессионал, который, правда, в последнее время редко играет на рейтинговых турнирах. Уравнять стороны должны необычные правила матча.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Белорусская теннисистка Арина Соболенко

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Белорусская теннисистка Арина Соболенко

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

О возрождении формата теннисной «Битвы полов» в программе Wimbledon Unfiltered на Youtube-канале talksport рассказал Ник Кириос — талантливый игрок, когда-то занимавший 13-е место в мировом рейтинге, но в последние годы из-за травм и образа жизни выступающий крайне мало. По словам 30-летнего австралийца, матч может пройти уже в конце нынешнего сезона. Соперником финалиста Wimbledon-2022 должна стать сильнейшая представительница женского тура белоруска Арина Соболенко.

Идея столкнуть теннисиста с теннисисткой, дабы попытаться выяснить, кто из них сильнее, мягко говоря, не нова. Впервые подобный матч прошел в 1973 году. Завершивший карьеру задолго до этого мероприятия Бобби Риггс легко справился с лидером женского тенниса Маргарет Корт. Позже в том же году Бобби Риггс уступил годившейся ему в дочери Билли Джин Кинг, однако история этой встречи до сих пор покрыта туманом. Так, 40 лет спустя репортер ESPN Дон Ван Натта-младший, ссылаясь на воспоминания некоего Хэла Шоу, заявил, что господин Риггс был азартным человеком, проиграл много денег и уступил женщине специально, чтобы раздать долги (секретной информация оставалась почти полвека из-за связей теннисиста с мафией). Пагубное пристрастие американца, кстати, было известным фактом. В мемуарах он хвалился успешной ставкой (на самого себя в одиночном, парном и смешанном разрядах на Wimbledon 1939 года), но признавался, что впоследствии все «нажитое» проиграл.

Как бы то ни было, последующие теннисные матчи мужчин против женщин наглядно демонстрировали, что их уровень просто несопоставим.

В 1998 году феноменальные сестры Уильямс (уже по итогам того сезона обе входили в топ-20 мировой классификации) по очереди проиграли 203-й ракетке мира Карстену Брашу. Винус — со счетом 2:6, Серена — 1:6. Притом их оппонент, как казалось, не слишком напрягался, а во время смен сторон устраивал перекуры. Совсем недавно, в 2023 году, восходящая звезда российского тенниса Мирра Андреева (тогда она занимала 57-ю строчку в рейтинге WTA) осталась без соперника по финалу выставочного турнира во французской коммуне Бур-де-Пеаж и была вынуждена играть со своим спарринг-партнером Янисом Газуани Дюраном (на тот момент 1145-й в мире). Мужчина вновь одержал победу — 7:5, 6:2.

Такой баланс сил неудивителен. В сущности, он распространяется на все виды спорта. Футболистки сборной Швейцарии совсем недавно были со счетом 1:7 разгромлены юношеской (до 15 лет) командой «Люцерна». Российские хоккеистки в 2023 году были смяты — 0:16 по голам и 4:49 по броскам — в матче с юношеской (до 16 лет) сборной страны. О примерном равенстве сил нельзя говорить и в видах спорта, где физические данные не играют такой большой роли: например, практически во всех разновидностях бильярда и дартсе. Даже в шахматах, где существует «открытая» (для всех) и женская категории, больших успехов женщины обычно не добиваются. Об уникальном по меркам вида восхождении венгерки Юдит Полгар, победившей за карьеру 11 действующих или бывших чемпионов мира, все равно приходится говорить осторожно: ведь сама она к шахматной короне никогда близка не была.

Тем не менее кое-каких успехов в теннисном противостоянии полов женщины добивались. Они справлялись с мужчинами в тех матчах, где получали какую-нибудь фору.

Предстоящее столкновение — как раз такой случай. Во-первых, корт на стороне Соболенко будет «немного уменьшенного размера». Во-вторых, на каждый розыгрыш у Кириоса будет лишь по одной подаче вместо двух. Особые правила, разработанные, дабы нивелировать обусловленный естественными факторами разрыв, должны привлечь к событию дополнительное внимание.

Однако говорить о том, хватит ли этого для обеспечения реальной конкуренции, сложно. Да, Соболенко — первая ракетка мира. Да, она атлетична, а ее стиль игры можно смело назвать силовым. Но ведь и Кириос помимо исключительной тактической оснащенности всегда славился сокрушительной подачей (часто за 220 км/ч) и мощным форхендом. В том числе и эти достоинства помогали ему обыгрывать Рафаэля Надаля, Роджера Федерера, Новака Джоковича, пикового Даниила Медведева, взять семь титулов в одиночном разряде и выиграть Australian Open в паре с Танаси Коккинакисом. А еще скептики формата были бы не прочь вспомнить, что похожие правила уже однажды применялись в матче между теннисистом и теннисисткой. В 1992 году 18-кратная победительница турниров Большого шлема Мартина Навратилова со счетом 5:7 2:6 уступила Джимми Коннорсу, побеждавшему на мейджорах восемь раз.

Роман Левищев