Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал Wimbledon

Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 20-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, проиграл пятой ракетке мира американцу Тейлору Фрицу в четвертьфинале Wimbledon — третьего в сезоне турнира Большого шлема, матчи которого проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карен Хачанов

Фото: Toby Melville / Reuters Карен Хачанов

Фото: Toby Melville / Reuters

Теннисисты провели на корте 2 часа 36 минут. Матч завершился со счетом 6:3, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4). Следующий соперник Фрица определится в матче между двукратным победителем Wimbledon (2023, 2024) испанцем Карлосом Алькарасом и британцем Кэмероном Норри.

Карен Хачанов дважды выходил в полуфинал турниров Большого шлема: US Open (2022) и Australian Open (2023). На текущем Wimbledon он повторил свое лучшее турнирное достижение. Ранее россиянин добирался до четвертьфинала в 2021 году.

Финал Wimbledon в мужском одиночном разряде пройдет 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет 53,5 млн фунтов стерлингов.

Таисия Орлова