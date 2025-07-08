На башне Городской думы в Петербурге отметили День семьи, любви и верности

Во вторник, 8 июля, в башне Городской думы на Невском проспекте состоялось открытие летней инсталляции, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности. Мероприятие посетил корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Праздничную композицию, главным экспонатом которой стал арт-объект в виде ромашки, выполнили декораторы студии «Суарэ». Также на верхней площадке Думской башни обустроили зеркальную фотозону для селфи.

Как уточнили организаторы мероприятия, по многочисленным просьбам посетителей часы работы башни в летнее время будут продлены.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что к началу этой весны Думскую башню в Петербурге украсили тюльпанами — там прошел фестиваль «Весна на высоте».

Андрей Цедрик