На башне Городской думы в Петербурге отметили День семьи, любви и верности
Во вторник, 8 июля, в башне Городской думы на Невском проспекте состоялось открытие летней инсталляции, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности. Мероприятие посетил корреспондент «Ъ-СПб».
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Праздничную композицию, главным экспонатом которой стал арт-объект в виде ромашки, выполнили декораторы студии «Суарэ». Также на верхней площадке Думской башни обустроили зеркальную фотозону для селфи.
Как уточнили организаторы мероприятия, по многочисленным просьбам посетителей часы работы башни в летнее время будут продлены.
Прежде «Ъ-СПб» писал, что к началу этой весны Думскую башню в Петербурге украсили тюльпанами — там прошел фестиваль «Весна на высоте».