СК проводит проверку после наезда погрузчика на сотрудницу предприятия в Ленобласти

Следователи СУ СК России по Ленинградской области устанавливают обстоятельства травмирования сотрудницы промышленного предприятия в деревне Клопицы Волосовского района. На женщину наехал автопогрузчик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Ленинградской области Фото: СУ СК России по Ленинградской области

Как сообщили в ведомстве, было установлено, что инцидент произошел 7 июля. Водитель автопогрузчика «ТСМ-3Б», двигаясь по территории зерносушильного, зерносортировального комплекса, не заметил одну из работниц и сбил ее. В результате у пострадавшей диагностированы переломы правой большой берцовой и малой берцовой костей.

Следственный отдел по Волосовскому району проводит проверку по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда). Все обстоятельства произошедшего выясняются, с учетом выводов судебно-медицинской экспертизы по результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в СКР.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что автомобиль «ГАЗ» насмерть сбил пожилого пешехода, двигаясь задним ходом по заводской территории на Челябинской улице в Петербурге.

Андрей Цедрик