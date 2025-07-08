«ГАЗ» насмерть сбил пожилого пешехода, двигаясь задним ходом на Челябинской улице

Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии в Красногвардейском районе Петербурга. Трагический дорожный инцидент произошел 7 июля около 14:00 у дома 46 по Челябинской улице, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Было установлено, что 69-летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗ», двигаясь задним ходом по внутридворовой территории завода, совершил наезд на идущего навстречу 79-летнего пешехода.

В результате ДТП пешеход скончался на месте от полученных телесных повреждений.

Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал о прокурорской проверке в поселке Усть-Луга, где на стройплощадке экскаватор насмерть задавил рабочего.

Андрей Цедрик