Оперштаб: в черных водорослях на побережье Анапы нет нефтепродуктов

По данным оперштаба Кубани, в водорослях черного цвета на побережье Анапы нет следов мазута. Такой цвет является естественным для процесса гниения водорослей в теплой воде, это не оказывает негативного влияния на состояние воды. Информация опубликована в Telegram-канале оперативного штаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Черные водоросли были выброшены на берег анапского побережья. Сейчас их стараются оперативно убирать.

Управление Роспотребнадзора региона проводит регулярные замеры состояния воздуха, морской и питьевой воды на прибрежных территориях Краснодарского края, включая Темрюкский район и Анапу. Санитарным требованиям соответствуют все пляжи Черного и Азовского морей, кроме береговой линии в границах Анапы и девяти территорий Темрюкского района от поселка Веселовка до поселка Волна.

Алина Зорина