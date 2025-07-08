Прощание с бывшим министром Романом Старовойтом пройдет в Москве 10 июля

Церемония прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом состоится 10 июля в Центральной клинической больнице в Москве, сообщил «Ъ» источник, знакомый с ситуацией. Она пройдет с 09:00 до 11:00 мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Старовойт

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Роман Старовойт

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Тело Романа Старовойта было найдено неподалеку от парка в подмосковном Одинцово днем 7 июля. Рядом с ним лежал наградной пистолет. По данным «Ъ», следствие сейчас решает вопрос, возбуждать уголовное дело по статье о доведении до самоубийства или об убийстве.

Роман Старовойт с мая 2024 года работал министром транспорта и накануне был уволен. До этого он был губернатором Курской области. После его отставки с губернаторской должности началось расследование о крупных хищениях при возведении фортификаций в регионе. Против господина Старовойта, по данным «Ъ», дали показания, и следователи планировали вызвать его на допрос.

Подробнее — в материале «Ъ» «Последнее дело Романа Старовойта».

Полина Мотызлевская