В промышленный кластер в Южноуральске планируют инвестировать 700 млрд рублей

Объем инвестиций в промышленный кластер «Смарт элемент», который планируют создать в Южноуральске, составит 700 млрд руб. На площадке хотят объединить предприятия черной и цветной металлургии, химической промышленности и энергетики. Сумму предполагаемых вложений в проект во время встречи на «Иннопроме» с премьер-министром Михаилом Мишустиным озвучил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», генеральным подрядчиком строительства промышленного кластера в Южноуральске станет китайская организация CM Peace (Dalian) Limited, с которой губернатор Алексей Текслер и управляющая компания «Смарт Элемент» подписали соглашение на «Иннопроме-2025».

«Это, пожалуй, крупнейший проект такого плана в стране. Мы видим здесь синергию разных отраслей, что позволит создать высокооплачиваемые рабочие места и укрепит экономический потенциал региона», — отметил Алексей Текслер в разговоре с Михаилом Мишустиным.

Премьер-министр осмотрел стенд, который Челябинская область представила на промышленной выставке. На нем, помимо макета кластера «Смарт элемент», представлены современные робототехнические решения, разработанные в регионе, включая нового консольно-портального робота GR-40 челябинского производства. Также Михаил Мишустин осмотрел специализированную технику — средство пожаротушения тяжелого класса от «ДСТ-Урал» и ратрак для горнолыжных курортов, разработанный совместно с ГК «Синара».