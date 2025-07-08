Мишустин считает рост обрабатывающей сферы России «лучшим ответом» на санкции

Рост обрабатывающей сферы промышленности в России является «лучшим ответом» инициаторам антироссийских санкций, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, те страны, кто вводил против России санкции напротив наблюдают сокращение промышленного производства.

«По итогам трех предыдущих лет выпуск обрабатывающей сферы прибавил, напомню, 18%, в том числе в прошлом году — около 8,5%. Эти цифры — лучший ответ всем, кто был инициатором и вводил антироссийские запреты и ограничения», — сообщил господин Мишустин во время выступления на выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге.

В апреле на просветительском марафоне «Знания» Михаил Мишустин заявлял, что против России ввели около 30 тыс. санкций, но это не помешало экономике страны. Отдельное внимание, по его словам, правительство хочет уделить развитию сельскохозяйственной промышленности и биоэкономики.