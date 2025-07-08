Объем продажи газа на Петербургской бирже вырос почти на 56% за полгода

Объем реализации природного газа на Петербургской бирже за первые шесть месяцев 2025 года вырос на 55,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба площадки. Всего за полгода в биржевой оборот ушло 7,487 млрд кубометров природного газа.

Объем договоров с поставкой «месяц» за отчетный период составил 3,679 млрд кубометров — на 1,2% больше, чем в тот же период прошлого года. В 3,3 раза выросли продажи газа по договорам «на сутки» и «на нерабочий день n» — до 3,792 млрд кубометров.

«Это (рост объема реализации природного газа.— "Ъ") связано как с активным участием в торгах крупных независимых производителей, так и с доступными для покупателей ценами биржевого газа»,— сказал старший вице-президент Петербургской биржи Антон Карпов.