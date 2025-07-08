Региональные власти нашли возможного покупателя отеля в Угличе

Появился возможный покупатель отеля в Угличе, который продает правительство Ярославской области. Об этом сообщила первый заместитель министра имущественных отношений области Елена Ермолова на заседании комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству облдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что региональное правительство с 2024 года пытается продать две гостиницы в Угличе и Ростове, однако до настоящего времени ни один аукцион не состоялся из-за отсутствия желающих. Накануне были объявлены повторные торги, оба объекта продаются посредством публичного предложения с минимальной ценой в 303-329 млн руб. при начальной цене в 600 млн руб. Госпожа Ермолова сообщила, что в них планирует принять участие инвестор.

«Есть заинтересованное лицо на покупку гостиницы в Угличе. Пока говорить рано. Там не одно заинтересованное лицо, но есть прямо конкретное, которое, мы планируем, что зайдет. Каждый инвестор оценивает состояние объекта, исходит из финансовых расчетов по вложению в эти объекты. На 600 млн руб. было прямо сказано, что это очень дорого, потому что нужно вложить порядка 200 млн руб., чтобы этот бизнес приносил доход»,— сказала замминистра.

Ранее министр имущественных отношений Николай Здоров, говоря о гостиницах, сообщал, что в настоящих условиях объекты в целом продаются не очень успешно.

«Те, кто приходит покупать имущество, они приобретают его за свои деньги. Привлечь там кредитные средства сейчас совершенно невозможно. Поэтому ничего не покупается сейчас»,— пояснял господин Здоров.

Алла Чижова