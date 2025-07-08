Двух жителей Адыгейска осудят за склонение к экстремистской деятельности

Прокуратура Республики Адыгея направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей Адыгейска, которых обвиняют в вовлечении горожан в деятельность запрещенной религиозной организации. По данным следствия, фигуранты систематически проводили встречи с целью склонения к участию в экстремистской группе, несмотря на ее запрет с 2017 года, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обвинительное заключение по делу двух жителей Адыгейска утверждено прокуратурой республики. Как уточнили в надзорном ведомстве, они обвиняются по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (склонение и иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации).

По версии следствия, в период с июня 2021 года по декабрь 2024 года обвиняемые, являясь учредителями местной религиозной организации, которая была признана экстремистской еще в 2017 году, не только не прекратили свою деятельность, но и продолжили активно вовлекать жителей города в число ее сторонников. Следствие считает, что в рамках регулярных встреч они целенаправленно склоняли одного из горожан к участию в запрещенной структуре.

По данным ведомства, противоправная деятельность была пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ. Расследование уголовного дела проводилось отделом особо важных дел СУ СК России по Республике Адыгея и по итогам передано в суд для рассмотрения по существу.

Мария Удовик