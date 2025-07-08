В Татарстане продажи новых автомобилей выросли на 8,9% за полгода

Количество регистраций новых автомобилей в Татарстане в июне 2025 года увеличилось на 8,9% по сравнению с началом 2025 года и достигло 4,1 тыс. единиц в месяц. Самыми популярными моделями стали Lada Granta, Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro Max. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе платформы Авто.ру.

На рынке подержанных автомобилей в Татарстане 67% машин составляют корейские, японские и европейские марки, российские автомобили удерживают 20% рынка, китайские — 6%. Количество регистраций машин с пробегом к концу первого полугодия выросло на 21,3% по сравнению с январем. Средний подержанный автомобиль имеет пробег 150,4 тыс. километров и возраст 10,6 лет. В топе по просмотрам — Lada Kalina, Lada 2114 и Lada Granta.

Всего по России с января по май 2025 года продано 526,6 тыс. новых легковых автомобилей. Во втором полугодии ожидается рост продаж до 100 тыс. машин ежемесячно, что на 20% больше среднемесячных продаж первого полугодия.

Анар Зейналов