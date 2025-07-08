Погрузка нефтепродуктов на сети РЖД в Нижегородской области выросла на 40,2%

На 40,2%, до 4,2 млн т, выросла погрузка нефти и нефтепродуктов на сети ОАО «РЖД» в Нижегородской области в первом полугодии 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года. Общая погрузка выросла на 10,6%, до 6,6 млн т, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В том числе погрузка лесных грузов выросла на 37,3%, до 296,7 тыс. т. При этом сократилась погрузка черных металлов — на 21,7% (до 797,8 тыс. т), промышленного сырья и формовочных материалов — на 11,2% (до 383 тыс. т), кокса — на 9,3% (до 271,4 тыс. т), химикатов и соды — на 3,4% (до 201,3 тыс. т).

Как писал «Ъ-Приволжье», в первом квартале общая погрузка выросла на 4,2%.

Галина Шамберина