Погрузка леса на ГЖД в Нижегородской области в I квартале выросла на 73%

В январе-марте 2025 года погрузка лесных грузов на железной дороге в Нижегородской области выросла на 73% в сравнении с тем же периодом предыдущего года. Всего погрузили 172,2 тыс. т, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Общая погрузка за квартал выросла на 4,2%, до 3,3 млн т. В том числе, нефти и нефтепродуктов погрузили 2,1 млн т, что 17,8% больше по сравнению с первым кварталом 2024 года.

При этом на 12,7% снизилась погрузка черных металлов (до 432,8 тыс. т), на 11,1% — промышленного сырья и формовочных материалов (до 137 тыс. т), на 7,5% — черных металлов (до 432,8 тыс. т).

Галина Шамберина