Госдума приняла закон о «заморозке» результатов ЕГЭ на время армейской службы

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, согласно которому срок действия ЕГЭ будет «заморожен» на время армейской службы — эта мера коснется как солдат-срочников, так и мобилизованных с контрактниками.

Проект поправок к закону «Об образовании» весной 2024 года подготовила группа депутатов от ЛДПР. Они указывали, что результаты ЕГЭ действительны в течение пяти лет с момента сдачи экзамена — без возможности продлить этот срок. Поэтому граждане, призванные на службу (в том числе по мобилизации) «поставлены в менее благоприятные условия» при поступлении в вузы. Депутаты также подчеркивали, что возможность «заморозить» срок действия сертификата ЕГЭ «будет справедливой в первую очередь по отношению к участникам СВО».

В первом чтении инициативу приняли 23 января 2025 года. В апреле ЛДПР внесла аналогичную инициативу о сохранении результатов школьных олимпиад на срок военной службы. Первое чтение проект прошел 10 июня.

Полина Мотызлевская