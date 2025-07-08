Мишустин: план нацпроекта по производству беспилотников перевыполнен в три раза

Объем выпуска беспилотных авиасистем в России втрое превысил показатель, запланированный нацпроектом. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на сессии «Иннопром-2025».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По его словам, такой результат был достигнут в том числе благодаря поддержке государством предприятий, которые осваивают создание новых моделей, «включая гражданские».

Премьер-министр привел в пример представленный на «Иннопроме» беспилотник-амфибию. Господин Мишустин отметил, что это первый подобный аппарат вертолетного типа, который получил в России официальный допуск к эксплуатации. Ранее ТАСС сообщал о презентации на сессии беспилотника-амфибии «Меридиан» от «Центра автономных роботизированных систем». Он способен садиться на воду и перевозить грузы массой до 700 кг.

Как ранее писал «Ъ», гражданские беспилотники, закупаемые в рамках госзаказа, простаивают без бюджетов на их использование. У заказчиков нет денег на полеты и обучение специалистов. Также на ситуацию влияют ограничения на полеты в регионах.

Подробнее — в материале «Гражданские бесполетники».