В Курской области мужчина погиб при ударе беспилотника по частному дому

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о гибели человека при атаке БПЛА в Глушковском районе. По словам чиновника, поступила информация, что еще 6 июля дрон ударил по частному дому в деревне Ходяковка.

«Погиб 61-летний мужчина», — написал глава региона в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования родным погибшего.

Господин Хинштейн призвал жителей области не посещать приграничные районы. Это «крайне небезопасно», отметил он.