Глава Ижевска поручил местным УК обеспечить доступ к подвалам при атаках БПЛА

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков дал ряд поручений городским управляющим компаниям (УК) после серии атак беспилотников ВСУ по объектам в регионе. Градоначальник написал во «ВКонтакте» 8 июля, что УК следует обеспечить доступ для жителей к подвальным помещениям, назначить ответственных за сопровождение населения к местам укрытий и разместить информацию о них на информационных досках. На встрече в администрации города присутствовали представители 60 организаций, обслуживающих жилищный фонд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Чистяков, ВКонтакте Фото: Дмитрий Чистяков, ВКонтакте

«События прошлой недели (вражеские дроны атаковали республику 1, 3 и 4 июля.— “Ъ-Удмуртия”) показали, что у горожан возникает много вопросов по действиям в таких ситуациях. Одним из укрытий при атаке БПЛА могут стать подвальные помещения многоквартирных домов. Ранее мы уже направляли УК рекомендации о том, как необходимо оборудовать подвалы»,— написал мэр.

Домофонным компаниям поручено подготовить предложения о том, как оповещать жителей о тревожных сигналах с помощью ip-телефонии. Предложения соберут в начале следующей недели, после чего будет разработан алгоритм действий для жителей многоквартирных домов при атаке БПЛА.

Напомним, республика трижды подвергалась атакам БПЛА на прошлой неделе. Утром 1 июля беспилотники ВСУ ударили по оборонному предприятию в Ижевске. Пострадали 57 человек. Трое погибли. Ближе к вечеру 3 июля не менее двух беспилотников атаковали объект на территории региона. Один из них попал в технические сооружения, другой цели не достиг. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

4 июля Удмуртия вновь была атакована беспилотниками ВСУ. Два из них уничтожила система ПВО, третий потерял координаты благодаря мерам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Власти региона о пострадавших не сообщали. Глава республики Александр Бречалов по итогам дня рассказал, что боевые расчеты Минобороны профессионально отработали по всем задачам.

Подробнее об атаке вражеских дронов 4 июля читайте в материале «Находимся в полной готовности».