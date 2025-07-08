16-летний чешский голкипер Дамиан Чех, сын вратаря Петра Чеха, подписал первый профессиональный контракт с клубом «Фулхэм», который выступает в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, запрещенной и признанной экстремистской в РФ).

Дамиан Чех занимался в академии лондонского «Челси». В прошлом году он дебютировал за юношескую сборную Чехии в возрасте 15 лет. В минувшем сезоне «Фулхэм», с которым голкипер подписал контракт, занял 11-е место в чемпионате Англии.

Отец Дамиана Петр Чех на протяжении 15 лет (2004–2019) играл в АПЛ, он является рекордсменом лиги по количеству «сухих» матчей (202). В составе «Челси» голкипер стал четырехкратным чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. Четыре раза Чех завоевывал Кубок и два раза — Суперкубок страны. Также он представлял лондонский «Арсенал», с которым выиграл Кубок и два Суперкубка Англии. Петр Чех завершил карьеру в 2019 году.

Таисия Орлова