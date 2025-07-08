«МегаФон» предоставил своим клиентам возможность воспользоваться оплатой по частям с беспроцентной рассрочкой (BNPL-услугой), доступной непосредственно в мобильном приложении оператора связи. Теперь абоненты могут активировать лимит средств для оплаты покупок в интернет-магазине «МегаФона», например, гаджетов и сим-карт к ним. Он составляет до 149 тыс. руб. Партнером в предоставлении средств выступает финансовый сервис «Мокка».

Продажи немецкого производителя премиальных автомобилей Porsche, входящего в группу Volkswagen, в первом полугодии сократились на 6%, главным образом из-за падения спроса в Китае и Германии, сообщает компания. При этом Северная Америка остается крупнейшим рынком для Porsche, продажи в этом регионе в первом полугодии были рекордными — 43 тыс. автомобилей. Рост обусловлен в том числе ожиданиями увеличения пошлин на импорт в США.

Готовые квартиры в российских мегаполисах вновь начали дешеветь. Спрос на жилье падает не только из-за дорогой ипотеки, но и из-за отпусков, пишут «Ведомости». Средняя стоимость квадратного метра в готовых домах в российских городах-миллионниках в июне 2025 года составила 180 тыс. руб. Таким образом, квартиры на вторичке подешевели по сравнению с маем на 1%.