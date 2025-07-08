Опытный путешественник из Петербурга пропал вместе с катамараном на Камчатке

Трое туристов пропали на Дальнем Востоке, отправившись в сплав по реке Камчатка на самодельном катамаране «Быстрый удод». Среди них 50-летний петербуржец Виталий Щеринов, работающий системным администратором в Русском музее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com / ukmokrug Фото: vk.com / ukmokrug

Вместе с ним в путешествие отправились москвич Сергей Лекай и Татьяна Кузнецова из Дмитрова. Сообщение о поиске туристов опубликовала группа администрации Усть-Камчатского округа 7 июля.

Последний раз «Быстрого удода» видели утром 4 июля в районе острова Собачий у Усть-Камчатска. После этого связь с путешественниками оборвалась. Предполагается, что самодельное судно могло попасть в Камчатский залив.

По данным издания «Фонтанка», господин Щеринов занимается туризмом больше 15 лет. В 2011 году он прошел пешком свыше 1200 км от Магадана до Камчатки.

Господин Лекай в 2022 году рассказывал, что они вместе Щериновой и Кузнецовой прошли «от Игарки до Хатанги через плато Путорана». Весь маршрут составил около 2000 км.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что туристов с детьми эвакуировали с острова на озере Вуокса из-за шторма. Инцидент произошел в трех километрах от лодочной станции «Розовый рассвет».

Андрей Маркелов