И. о. министра предпринимательства Воронежской области назначена Ольга Яковлева

Заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Ольга Яковлева назначена исполняющей обязанности главы ведомства. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе облправительства.

Сегодня утром стало известно, что воронежский министр предпринимательства Геннадий Швырков ушел в отставку с 8 июля. В правительстве региона уточнили, что он принял такое решение по собственному желанию. Новое место работы экс-министра не уточняется.

Алина Морозова