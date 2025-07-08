В Челябинской области мусорный полигон в Чишме построят к концу 2027 года

В Челябинской области строительство мусорного полигона в Чишме планируют завершить к концу 2027 года. Работы еще не начались из-за ожидания положительного заключения экспертизы по проекту мусоросортировочного комплекса. Об этом сообщил министр экологии региона Игорь Гилев на пресс-конференции.

«Объект будет состоять из самого полигона, участка компостирования и мусоросортировочного комплекса. На строительство полигона уже получено заключение экологической экспертизы и Главгосэкспертизы. Можно уже приступать к строительству. Сейчас мы ждем результатов экспертизы для строительства мусоросортировочного комплекса. К концу 2027 года объект будет сдан»,— рассказал Игорь Гилев. По его словам, после старта работы нового мусорного полигона для жителей Челябинской области стоимость вывоза отходов не увеличится. Цены могут измениться в зависимости от уровня инфляции, отметил министр экологии региона.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2023 году министерство экологии Челябинской области подписало с ООО «Рокада» концессионное соглашение по созданию полигона твердых коммунальных отходов в Чишме. Он будет вмещать не менее 168 тыс. т отходов в год и захоранивать 110 тыс. т из них. Срок эксплуатации полигона составит 25 лет, а общая вместимость — 2,75 млн т отходов. Тогда сообщалось, что возвести объект планируется к 2026 году.

В мае 2018 года министерство экологии Челябинской области уже заключало концессионное соглашение на строительство мусорного полигоне в Чишме в московским АО «Управление отходами». Предполагаемый размер инвестиций в проект тогда составлял более 3,5 млрд руб. В апреле 2020-го соглашение расторгли. По словам минэкологии, причиной стали изменения параметров планируемого объекта и законодательства.

Ольга Воробьева