Уходивший на СВО глава администрации Куюргазинского района покинул пост

56-летний Юлай Ильясов, бывший министр земельных и имущественных отношений Башкирии, оставил должность главы администрации Куюргазинского района. Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр имущественных отношений Юлай Ильясов (посередине) и глава администрации Уфы Павел Качкаев (крайний справа)

Фото: Олег Николаев, Коммерсантъ Министр имущественных отношений Юлай Ильясов (посередине) и глава администрации Уфы Павел Качкаев (крайний справа)

Фото: Олег Николаев, Коммерсантъ

Юлай Ильясов в разное время возглавлял госкомитет Башкирии по молодежной политике, региональное минземимущество, работал в мэрии Уфы, администрации Кировского района, ПАО «АНК "Башнефть"». Весной 2019 года возглавил администрацию Куюргазинского района.

Как сообщал «Ъ-Уфа» в апреле 2021 года, деятельность господина Ильясова привлекла внимание прокуратуры — по мнению надзорного ведомства, чиновник назначил исполняющим обязанности руководителя муниципального учреждения племянника своей жены.

В ноябре 2023 года Юлай Ильясов подписал контракт с Минобороны и ушел добровольцем на СВО.

Отставка произошла сегодня. Информацию на своей странице во «ВКонтакте» подтвердил и сам экс-чиновник. О причинах решения о планах на будущее он не высказывался.

Исполняющим обязанности главы администрации района назначен Урал Ибрагимов, первый заместитель главы администрации по сельскому хозяйству.

Идэль Гумеров