Прокуратура потребовала уволить главу Куюргазинского района Башкирии

Прокурор Куюргазинского района Башкирии внес представление в райсовет, в котором потребовал рассмотреть вопрос об увольнении главы администрации Куюргазинского района Юлая Ильясова в связи с утратой доверия. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Установлено, что в январе прошлого года Юлай Ильясов назначил на должность исполняющего обязанности директора МБУ «Центр комплексного обслуживания муниципальных учреждений» племянника своей супруги — Эмиля Ишмухаметова. Конкурс на вакантную должность не проводился более года, указывает прокуратура.

Супруга чиновника Лилия Михайлова до марта прошлого года занимала должность председателя попечительского совета благотворительного фонда поддержки социального развития Куюргазинского района. Ее кабинет находился в здании администрации. В настоящее время она продолжает курировать деятельность благотворительного фонда, отмечают в прокуратуре. Кроме того, госпожа Михайлова, которая незаконно пользуется служебным автомобилем с водителем, не будучи сотрудником администрации курировала строительство детского сада.

Первое представление в адрес Юлая Ильясова районная прокуратура вносила в прошлом году, однако чиновник не пресек конфликт интересов, отметили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Помимо этого, Юлай Ильясов не указал в своей декларации за 2020 год доход в размере 1 млн руб. и скрыл наличие трех банковских счетов.

Влада Шипилова