Интерес жителей Чувашии к интернет-ресурсам об организации свадеб и порталам с портфолио свадебных специалистов увеличился на 60% по сравнению с первой половиной 2024 года. Рост показателей фиксируется с января 2025 года. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе банка ВТБ по результатам совместного исследования с МегаФон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии спрос на свадебные услуги вырос на 60%

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В Чувашии спрос на свадебные услуги вырос на 60%

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным big data оператора, в 2024 году всплеск трафика на профильных сайтах наблюдался только в мае, в 2025 году высокие цифры отмечают с января, а с апреля активность выросла еще в два раза. Будущие невесты и женихи чаще всего ищут информацию по субботам.

Количество платежей за свадебные услуги также растет. В салонах красоты с января по июнь в 2025 году совершили более 48 тыс. покупок на 68 млн руб. — на 66% больше по количеству и на 78% по объему. В цветочных салонах провели 88,5 тыс. транзакций на 100 млн руб. — в 1,7 раза больше по количеству и в два раза по объему. В ювелирных салонах потратили 77,5 млн руб. при 6600 оплатах — на 40% больше по объему и на 19% по количеству.

В то же время отмечается, что количество работающих в России свадебных салонов за год сократилось на 12%. Общее число браков снижается, а молодожены стремятся сократить расходы на торжества.

Анар Зейналов