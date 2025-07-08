Заболеваемостью корью в США достигла рекордного уровня за 33 года

С начала года в США было подтверждено 1284 случая заболевания корью среди населения, 3 человека умерли. Это данные института Джонса Хопкинса на 5 июля. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) на 2 июля, подтвержденных случаев кори 1267.

Показатель нынешнего года является рекордным как минимум с 1992 года, когда было выявлено 2126 случаев. Но тогда столько человек заболели за год, в то время как сейчас почти 1300 случаев за полгода, и новые заболевшие появляются регулярно. И это притом что еще в 2000 году власти США объявили о ликвидации кори как заболевания, циркулирующего внутри страны.

Как заявили The Guardian несколько американских экспертов в области вакцинации, реальное число заболевших в нынешнем году может быть гораздо больше. По словам директора просветительского центра детской больницы Филадельфии Пола Оффита, подтвержденные случаи — лишь «верхушка гораздо большего айсберга». Вспышки кори происходят в тех районах США, где самый низкий уровень вакцинации, сообщает декан факультета тропической медицины в Медицинском колледже Бэйлора в Техасе Питер Хотес.

Между тем министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший, известный своими неоднозначными взглядами о вакцинации, в июне уволил из консультационного совета по вакцинации CDC всех 17 экспертов и назначил 7 «идеологических союзников», которые поддерживают отказ от нее. Комитет в новом составе намерен пересмотреть регламент детских прививок с учетом своей позиции.

Алена Миклашевская