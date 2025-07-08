Более 60% опрошенных жителей Ставрополья проголосовали за запрет самокатов

В Ставропольском крае более 60% опрошенных жителей высказались за запрет или ограничение использования самокатов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из числа опрошенных 28% высказались за полный запрет самокатов, лишь 6% — против него. Каждый десятый респондент предложил ограничить скорость передвижения на самокатах. За введение возрастных рамок для использования СИМ высказались 6%. И 9% – за то, чтобы ограничить зоны передвижения самокатов.

Владимир Владимиров отметил, что введение правил для самокатчиков – закономерный шаг.

Наталья Белоштейн