Беспилотник «Альтиус» производства АО «УЗГА» потерпел крушение в Казани во время испытательного полета из-за воздействия внешних средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на спутниковую навигацию. Об этом «Ъ-Урал» сообщил официальный представитель компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Беспилотник «Альтиус» упал в Казани из-за воздействия РЭБ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Беспилотник «Альтиус» упал в Казани из-за воздействия РЭБ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Взлет с аэродрома базирования прошел штатно. Далее во время полета неустановленными внешними средствами РЭБ была нарушена спутниковая навигация», — сообщил представитель компании.

По его словам, беспилотник продолжил полет по инерциальной системе навигации, для захода на посадку пришлось уводить аппарат на второй круг. При посадке в инерциальном режиме произошла нештатная ситуация.

Инцидент произошел 8 июля в 9:10 мск. По данным пресс-службы главы Татарстана, беспилотник упал на дачный участок в СНТ «Дубки» в Советском районе. Пострадавших нет, возгорание ликвидировано. Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.

АО «Уральский завод гражданской авиации», основанный в Екатеринбурге в 1939 году, является авиационным ремонтным предприятием. Завод занимается разработкой, производством, испытаниями, ремонтом и обслуживанием авиационной техники, деталей, узлов и агрегатов.

Анар Зейналов