Более 200 нарушений законов о миграции зафиксированы в Удмуртии во время рейдов

229 нарушений миграционного законодательства выявлено в Удмуртии во время проведения первого этапа оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2025», сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону. Рейды проводились в местах концентрации мигрантов — на строительных объектах, рынках, складах и точках общепита.

По данным МВД, принято 20 решений о запрете на въезд в РФ. Было зарегистрировано 18 материалов проверки по фактам незаконной миграции, возбуждено два уголовных дела. Четверо иностранцев будут принудительно выдворены из страны. По административным материалам наложено штрафов на 950 тыс. руб.

Напомним, с начала года из России выдворено 55 иностранцев, проживавших в Удмуртии и нарушивших миграционное законодательство. Суд признал мигрантов виновными в нарушении правил режима пребывания в РФ (ст. 18.8 КоАП). Они не продлили документы, разрешающие находиться и работать в стране, после истечения срока их действия. Граждан Узбекистана, Армении и Казахстана доставили в аэропорт Москвы, откуда они вылетели на родину.