Собака укусила ребенка за лицо на пляже в поселке имени Морозова

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Ленобласти Сергею Сазину разобраться с инцидентом в поселке имени Морозова, где собака на пляже Невы напала на 4-летнего мальчика, сообщает пресс-служба ведомства 8 июля.

Пострадавшего доставили в больницу с множественными укушенными ранами лица. Его состояние оценивают как средней тяжести. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Выясняется, кому принадлежала собака.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 15 июня у одного из домов на Железнодорожной улице в Пушкине собака напала на 9-летнюю девочку. Ей также потребовалась помощь медиков.

Андрей Маркелов