В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения собаки на 9-летнюю девочку

Следственный отдел по Пушкинскому району ГСУ СКР по Петербургу возбудил уголовное дело по факту нападения собаки на 9-летнюю девочку в Пушкине. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По данным местных СМИ, инцидент произошел 15 июня у одного из домов на Железнодорожной улице. Девочке потребовалась помощь медиков. В данный момент расследуется дело по статье 213 УК РФ (Хулиганстве).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что четырехлетний мальчик пострадал от укуса минипига на Невском проспекте.

Дарья Астанина