Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд оставил под домашним арестом заместителя главврача больницы Верхнего Уфалея

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения заместителю главного врача городской больницы Верхнего Уфалея Анне Стародумовой, обвиняемой в получении взятки. Она останется под домашним арестом до 24 июля текущего года. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Челябинской области.

Адвокат обвиняемой пытался оспорить постановление Верхнеуфалейского городского суда от 23 июня, согласно которому Анну Стародумову отправили под домашний арест. Сторона защиты просила его отменить и избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. В итоге Челябинский областной суд отклонил доводы адвокатов.

Уголовное дело в отношении заместителя главного врача городской больницы Верхнего Уфалея Анна Стародумова возбуждено управлением СК РФ по Челябинской области в январе этого года. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по версии следствия, сотрудница медучереждения получила через посредника взятку от призывника и его матери. Взамен она поставила ему диагноз, который освобождает от прохождения срочной военной службы, считает следствие. Помимо заместителя главврача, были задержаны еще двое человек, подозреваемых в посредничестве и даче взятки.

Ольга Воробьева

Новости компаний Все