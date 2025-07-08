Суд оставил под домашним арестом заместителя главврача больницы Верхнего Уфалея

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения заместителю главного врача городской больницы Верхнего Уфалея Анне Стародумовой, обвиняемой в получении взятки. Она останется под домашним арестом до 24 июля текущего года. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Челябинской области.

Адвокат обвиняемой пытался оспорить постановление Верхнеуфалейского городского суда от 23 июня, согласно которому Анну Стародумову отправили под домашний арест. Сторона защиты просила его отменить и избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. В итоге Челябинский областной суд отклонил доводы адвокатов.

Уголовное дело в отношении заместителя главного врача городской больницы Верхнего Уфалея Анна Стародумова возбуждено управлением СК РФ по Челябинской области в январе этого года. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по версии следствия, сотрудница медучереждения получила через посредника взятку от призывника и его матери. Взамен она поставила ему диагноз, который освобождает от прохождения срочной военной службы, считает следствие. Помимо заместителя главврача, были задержаны еще двое человек, подозреваемых в посредничестве и даче взятки.

Ольга Воробьева