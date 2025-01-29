На заместителя главврача больницы Верхнего Уфалея завели дело о получении взятки

Следственный отдел по Верхнему Уфалею СУ СК России по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении заместителя главного врача городской больницы по ч. 3 ст.290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), сообщает пресс-служба СКР по региону. Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области, они осуществляют оперативное сопровождение по делу.

По версии следствия, в марте 2024 — январе 2025 года медработница получила через посредника взятку в значительном размере от призывника и его матери. Взамен она поставила местному жителю диагноз, освобождающий от прохождения срочной военной службы. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, сумма взятки составила 90 тыс. руб. В отношении других участников преступления возбуждены дела по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и п. «а» ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору). Решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения фигурантам уголовного дела.

Виталина Ярховска