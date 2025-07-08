В Тюменской области погрузка на СвЖД в июне выросла на 10,9%

В июне погрузка на сети ОАО «РЖД» в Тюменской области составила 899,9 тыс. т, что на 10,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В январе – июне погружено 5,2 млн т (-1,1%). В целом на Свердловской железной дороге погрузка в июне составила 10,2 млн т, за I полугодие — 62,5 млн т.

В частности, по железной дороге отправлено:

нефти и нефтепродуктов — 3,9 млн т (+2,4%);

химикатов и соды — 227,8 тыс. т (-9,8%);

зерна — 182,1 тыс. т (рост в 1,7 раза);

кокса — 132,5 тыс. т (-16%);

строительных грузов — 69,9 тыс. т (-40,6%).

Ранее «Ъ-Урал» писал, что погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в январе – июне составила 62,5 млн т, что на 11,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.