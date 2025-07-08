Почти 1,5 тыс. уголовных дел о хищении средств бюджета возбуждено за год

В 2024 году возбуждено 1,3 тыс. уголовных дел о хищении средств бюджета. Возмещено около 26 млрд руб., говорится в годовом отчете Росфинмониторинга.

«По итогам 2024 года с использованием материалов Росфинмониторинга пресечена незаконная деятельность участников торговых процедур на сумму около 39 млрд рублей, предотвращено от возможного хищения свыше 27 млрд рублей»,— сказано в документе.

Кроме того, российским банкам удалось предотвратить вывод в теневой оборот средств на 500 млрд руб. По данным ведомства, это стало возможно благодаря мерам противодействия незаконным финансовым операциям.

При этом, уточнил Росфинмониторинг, в 2,2 раза возросло число сообщений о подозрительных операциях. Среди них — бюджетная сфера, операции, имеющие признаки коррупционных схем, а также связанные с оборотом наркотиков.