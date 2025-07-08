В Златоусте трех человек госпитализировали после пожара в многоквартирном доме

В многоквартирном доме Златоуста произошел пожар. Спасатели оказали помощь пяти жильцам, из которых троих госпитализировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

Пожар произошел в квартире на первом этаже многоквартирного дома по улице Первый квартал. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади 20 кв. м. В тушении пожара участвовали 21 пожарный и шесть единиц техники.

В числе трех госпитализированных также был один ребенок, которого после осмотра отправили на амбулаторное лечение.

В настоящий момент выясняется причина возгорания.