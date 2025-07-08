Житель Сочи осужден на пять лет за оправдание терроризма

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Сочи Алексея Космынцева к пяти годам колонии общего режима, сообщила прокуратура Краснодарского края. Суд признал его виновным в оправдании терроризма, в публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, а также в незаконном приобретении крупной партии наркотиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Краснодарского края Фото: прокуратура Краснодарского края

Судом установлено, что в апреле 2023 года Алексей Космынцев, находясь в Сочи, разместил в одной из социальных сетей запись, призывающую финансировать ВСУ путем перечисления средств в адрес волонтерских организаций. В сентябре 2023 года, находясь в Ростове-на-Дону, сочинец опубликовал несколько постов, в которых оправдывал обстрелы со стороны ВСУ гражданских объектов в России. В частности, Алексей Космынцев одобрял подрыв Крымского моста, который произошел в октябре 2022 года.

Злоумышленник был задержан в ноябре 2024 года вблизи сельского кладбища в Сочи, где он достал из тайниковой закладки партию синтетического наркотика весом около 5 г.

Помимо лишения свободы, Алексею Космынцеву назначено дополнительное наказание в виде запрета администрирования ресурсов в интернете на срок три года.

Анна Перова, Краснодар