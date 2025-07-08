СК проводит проверку о подтоплении подвала в доме Новосинеглазово

Управление Следственного комитета РФ по Челябинской области проводит проверку информации о затопленном подвале многоквартирного дома в поселке Новосинеглазово. Проблема не решается около двух лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Информация о проблеме жильцов дома №2 по улице Октябрьская появилась в публикациях СМИ и в социальных сетях. В них сообщалось, что подвал в здании топит второй год, из-за чего в квартирах появляется плесень и разрушается отделка. Обращения местных жителей в компетентные органы не помогли.

Проверку проводят по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиях безопасности).

Ольга Воробьева