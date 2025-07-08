Посол МИД РФ отнес Удмуртию к регионам, пострадавшим от атак ВСУ на той неделе

Посол по особым поручения министерства иностранных дел России Родион Мирошник отнес Удмуртию к регионам с наибольшим количеством пострадавших от атак киевского режима на прошлой неделе. Об этом он рассказал «ТАСС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«По данным, собранным службой посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России, за минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 159 мирных жителей: ранены 142 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, погибли 17 человек. <…> Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Белгородской области, Удмуртской Республике, Донецкой Народной Республике, Херсонской области»,— сказал господин Мирошник.

Напомним, республика трижды подвергалась атакам БПЛА на прошлой неделе. Утром 1 июля беспилотники ВСУ ударили по оборонному предприятию в Ижевске. Пострадали 57 человек. Трое погибли. Ближе к вечеру 3 июля не менее двух беспилотников атаковали объект на территории региона. Один из них попал в технические сооружения, другой цели не достиг. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

4 июля Удмуртия вновь была атакована беспилотниками ВСУ. Два из них уничтожила система ПВО, третий потерял координаты благодаря мерам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Власти региона о пострадавших не сообщали. Глава республики Александр Бречалов по итогам дня рассказал, что боевые расчеты Минобороны профессионально отработали по всем задачам.

Подробнее об атаке вражеских дронов 4 июля читайте в материале «Находимся в полной готовности».