Игра на равных

В моду входит ювелирная асимметрия — кольца, серьги, колье с парой равноправных, но отличающихся по цвету камней. В таких украшениях нет заглавного элемента — оба минерала играют на равных. Каждый имеет свой характер и ведет свою партию, но вместе они составляют гармоничное целое, как партнерская пара актеров на сцене или дуэт фигуристов на льду.

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В ювелирном деле камни взаимодействуют по своим правилам. Комментируют геммологи и специалисты по огранке компании InterGems: «Стоит использовать камни из одной "семьи" (одного минерального вида или одной группы минералов): гранат + гранат, берилл + берилл, шпинель + шпинель, турмалин + турмалин и т. д. Они обладают одинаковыми — или очень близкими — оптическими свойствами, поэтому при одинаковой огранке у них будут схожими блеск и игра и ни один из них не будет перетягивать одеяло на себя. Эти камни должны быть контрастных цветов, но при этом иметь совпадающие интенсивность и тон окраски, как и визуальную чистоту. В противном случае один из них будет доминировать».

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Самой популярной «семейной парой» среди самоцветов считаются аквамарин и морганит, относящиеся к семейству бериллов. Первый — холодного голубого оттенка, второй — теплого розово-персикового, вместе они образуют удачное сочетание чистых, прозрачных, насыщенных минеральных красок.

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Красиво рядом смотрятся турмалины, шпинели и кварцы разных оттенков — эти семейства минералов известны своим широким цветовым спектром. Эффектные сочетания разных шпинелей находим в непарных серьгах у Parure Atelier. Epic Jewellery предлагает разомкнутые украшения: кольца с рубеллитом и индиголитом (так называют розовый и синий турмалины) и колье Falconnier с аметистом и цитрином из семейства кварцев. Фирменные бутоны Bon Ton у Pasquale Bruni также изготовлены из разных видов кварцев — цитрина, празиолита, молочного кварца.

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Куда меньшей вариативностью цвета характеризуются бриллианты. Бесцветный камень может встать в пару с цветным: желтым, розовым, коричневым. Такие сочетания, как правило, встречаются в кольцах дизайна Toi & Moi, и от пары бриллиантов не требуется абсолютного сходства ни по размеру, ни по огранке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кольцо с бесцветным и желтым бриллиантами, Alrosa Diamonds Кольцо с бесцветным и розовым бриллиантами, Parure Atelier Кольцо с бесцветным и коричневым бриллиантами, Parure Atelier Следующая фотография 1 / 3 Кольцо с бесцветным и желтым бриллиантами, Alrosa Diamonds Кольцо с бесцветным и розовым бриллиантами, Parure Atelier Кольцо с бесцветным и коричневым бриллиантами, Parure Atelier

Нина Спиридонова