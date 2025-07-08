Игра на равных
Украшения с асимметричными парами цветных камней
В моду входит ювелирная асимметрия — кольца, серьги, колье с парой равноправных, но отличающихся по цвету камней. В таких украшениях нет заглавного элемента — оба минерала играют на равных. Каждый имеет свой характер и ведет свою партию, но вместе они составляют гармоничное целое, как партнерская пара актеров на сцене или дуэт фигуристов на льду.
В ювелирном деле камни взаимодействуют по своим правилам. Комментируют геммологи и специалисты по огранке компании InterGems: «Стоит использовать камни из одной "семьи" (одного минерального вида или одной группы минералов): гранат + гранат, берилл + берилл, шпинель + шпинель, турмалин + турмалин и т. д. Они обладают одинаковыми — или очень близкими — оптическими свойствами, поэтому при одинаковой огранке у них будут схожими блеск и игра и ни один из них не будет перетягивать одеяло на себя. Эти камни должны быть контрастных цветов, но при этом иметь совпадающие интенсивность и тон окраски, как и визуальную чистоту. В противном случае один из них будет доминировать».
Самой популярной «семейной парой» среди самоцветов считаются аквамарин и морганит, относящиеся к семейству бериллов. Первый — холодного голубого оттенка, второй — теплого розово-персикового, вместе они образуют удачное сочетание чистых, прозрачных, насыщенных минеральных красок.
Красиво рядом смотрятся турмалины, шпинели и кварцы разных оттенков — эти семейства минералов известны своим широким цветовым спектром. Эффектные сочетания разных шпинелей находим в непарных серьгах у Parure Atelier. Epic Jewellery предлагает разомкнутые украшения: кольца с рубеллитом и индиголитом (так называют розовый и синий турмалины) и колье Falconnier с аметистом и цитрином из семейства кварцев. Фирменные бутоны Bon Ton у Pasquale Bruni также изготовлены из разных видов кварцев — цитрина, празиолита, молочного кварца.
Куда меньшей вариативностью цвета характеризуются бриллианты. Бесцветный камень может встать в пару с цветным: желтым, розовым, коричневым. Такие сочетания, как правило, встречаются в кольцах дизайна Toi & Moi, и от пары бриллиантов не требуется абсолютного сходства ни по размеру, ни по огранке.