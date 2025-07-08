Семейный налоговый вычет вырастет до 189 тыс. рублей

Семейная налоговая выплата, которую в следующем году смогут получить некоторые семьи с детьми, составит от 56 тыс. руб. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Согласно принятому в прошлом году закону, выплату получат семьи, у которых среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточных минимума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы оценили возможные доходы, которые будет получать семья дополнительно, — сказала вице-премьер на заседании фракции КПРФ (цитата по ТАСС).— Это от 56 тысяч до 189 тысяч рублей».

Согласно закону, размер ежегодной выплаты будет равен разнице между суммой НДФЛ за предыдущий год по ставке 13% и суммой налога, рассчитанного с того же дохода по ставке 6%. Госпожа Голикова уточнила, что сумма выплаты будет рассчитываться исходя из числа детей в семье.