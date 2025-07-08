Первый при Ларионове: СКА объявил о подписании защитника Тревора Мерфи

Хоккейный клуб СКА подписал двухлетний контракт с защитником Тревором Мерфи, который известен по выступлениям в КХЛ за ряд клубов из Восточной конференции, сообщает пресс-служба армейцев. Соглашение будет действовать до конца сезона 2026/2027. Это первый новичок, подписанный при новом наставнике команды Игоре Ларионове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Мерфи родился в канадском городе Уинсор в 1995 году. С 2015 года выступает на взрослом уровне, свою карьеру защитник начал в клубе АХЛ «Милуоки Эдмиралс». В 2018 году дебютировал в НХЛ за «Аризону Койотс», набрал в восьми матчах 3 (1+2) очка.

С 2019 года начал выступать в КХЛ. В карьере господина Мерфи были такие клубы как «Куньлунь», «Ак Барс» и «Сибирь». С казанцами в 2021 году защитник выиграл бронзовые медали чемпионатов России и КХЛ.

В минувшем сезоне в составе новосибирцев канадец стал лучшим ассистентом чемпионата и самым результативным защитником лиги, набрав 58 (13+45) в 64 матчах «регулярки».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что СКА расторг контракт с нападающим Сергеем Толчинским, который выступал за команду с мая 2023 года. О том, где форвард продолжит карьеру, пока неизвестно.

Андрей Маркелов